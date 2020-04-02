Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру Такой информацией располагает Business Insider.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в скором времени станет первым футболистом в истории, который заработал в течение своей карьеры один миллиард долларов.

Согласно источнику, это случится в 2020 году. Таким образом, 35-летний португалец станет третьим спортсменом в истории, который смог это сделать.

Ранее больше одного миллиарда долларов заработали американский гольфист Тайгер Вудс и его соотечественник – боксер Флойд Мейвезер. Отмечается, что к ним также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Что касается Роналду, то в туринском клубе он получает 30 млн евро за сезон без учета бонусов. Ранее форвард играл за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».