Де Брюйне – о ситуации в АПЛ из-за коронавируса: Долгая пауза может навредить следующему сезону Чемпионат Англии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался о текущем положении английской Премьер-лиги.

«Честно говоря, я не знаю, когда мы вернемся к футболу. Пауза длится уже шесть недель. Вообще, любой команде требуется на подготовку три-четыре недели. В противном случае, мы все получим травмы после нескольких матчей.

Я прекрасно понимаю, как эта ситуация ударила по лиге с финансовой точки зрения, но долгая пауза может навредить следующему сезону. К тому же, мы понимаем, что летнего перерыва не будет.

Да, я буду расстроен, если сезон будет завершен досрочно, но если это решение примут в целях безопасности, то полностью его поддержу», – приводит слова полузащитника Goal со ссылкой на HLN.