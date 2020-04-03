«Эвертон» интересуется защитником «Атлетико» Арьясом Фланговый защитник «Атлетико» Сантьяго Арьяс может перейти в «Эвертон».

По информации El Mundo Deportivo, в услугах 28-летнего колумбийца лично заинтересован главный тренер английского клуба Карло Анчелотти.

Отмечается, что способствовать переходу защитника может тот факт, что на данный момент спортивный директор «ирисок» знаком с игроком по совместной работе в ПСВ.

Арьяс перешел в «Атлетико» из ПСВ в июле 2018 года за 11 миллионов евро. С тех провел он отыграл 44 матча, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.