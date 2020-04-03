«Эвертон» интересуется защитником «Атлетико» Арьясом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 06:47ФутболКорегин Владислав

«Эвертон» интересуется защитником «Атлетико» Арьясом

Фланговый защитник «Атлетико» Сантьяго Арьяс может перейти в «Эвертон».

По информации El Mundo Deportivo, в услугах 28-летнего колумбийца лично заинтересован главный тренер английского клуба Карло Анчелотти.

Отмечается, что способствовать переходу защитника может тот факт, что на данный момент спортивный директор «ирисок» знаком с игроком по совместной работе в ПСВ.

Арьяс перешел в «Атлетико» из ПСВ в июле 2018 года за 11 миллионов евро. С тех провел он отыграл 44 матча, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
«Однажды на «Кунг-фу панде» меня разорвало». Дзюба ответил на вопросы Канделаки Артем Дзюба более часа общался с Тиной Канделаки в прямом эфире ее инстаграма. Вот некоторые высказывания форварда «Зенита». 02.04.2020 12:34 Футбол Сергеев Иван
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ? В пятницу АПЛ примет решение о том, что делать с зарплатами футболистов и сотрудников клубов, а до той поры большинство клубов продолжает платить в полном объеме. 02.04.2020 23:31 Футбол Зибрак Артем
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:40 Хоккей Славин Виталий
Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
07:50 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Из-за экономических трудностей на рынке трансферов будет больше игроков
07:38 ММА Василий Шестаков: Даст Бог, в шестой раз бой Нурмагомедов – Фергюсон точно состоится
07:26 Футбол Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в серию А
06:58 ММА Хабиб Нурмагомедов – о Макгрегоре: Он как старая проститутка, которая хочет внимания
06:47 Футбол «Эвертон» интересуется защитником «Атлетико» Арьясом
06:32 Футбол Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты
01:49 Футбол СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле
01:32 Футбол Тер Штеген поставил условия «Барселоне». Он хочет повышения зарплаты в два раза
01:12 Теннис Циципас – об отмене Уимблдона: Я отправился спать, подумав, что это просто шутка
00:57 Футбол Экс-футболист «Ланса» Совински скончался от коронавируса
00:42 ММА UFC приостановил работу по организации поединка Усман – Масвидаль
00:28 Футбол «Рубин» и «Уфа» договорились с футболистами о снижении зарплаты
00:13 ММА Алексей Кунченко: Как Нурмагомедов может инициировать отмену боя? Что ему сказали, то он и сделал
23:48 Футбол Хильемарк – о матче со «Спартаком»: «Динамо» не повезло. В отличие от них
23:23 Футбол Игнашевич рассказал, чем можно заняться во время карантина
23:00 ММА Тактаров – о пандемии коронавируса: Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда
22:45 Хоккей Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги
22:23 Хоккей КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала»
22:04 Футбол «Зенит» близок к договоренности с игроками по вопросу понижения зарплаты
В Ростовской области ввели дополнительные меры защиты от коронавируса для заключенных
Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля
В Тюменской области введен режим самоизоляции
В России продлены президентские каникулы по 30-е апреля
Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика