Карл-Хайнц Румменигге: Из-за экономических трудностей на рынке трансферов будет больше игроков Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что ситуация с коронавирусом успокоит ситуацию на трансферном рынке.

– Летом трансферный рынок застопорится. Из-за экономических трудностей клубов на рынке будет больше игроков. Спрос будет контролируемым. Это приведет к снижению цен на трансферном рынке. В бизнесе появится больше рациональности, установится новый баланс, – цитирует Румменигге Allgemeine Zeitung.

Ранее стало известно, что ФИФА изучает возможность продления летнего трансферного окна до 31 декабря. Также будет рассматриваться вопрос автоматического продления контрактов футболистов, срок действия которых истекает 30 июня 2020 и 2021 годов.

Чемпионат Германии был приостановлен, как минимум, до 30 апреля из-за коронавируса. На момент паузы, команды отыграли 25 туров. Лидером турнира является «Бавария», набравшая 55 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (51). Тройку лучших замыкает «Лейпциг» (50).