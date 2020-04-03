Иржи Ярошик: Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен - Советский спорт
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03 апреля 2020 08:03ФутболКорегин Владислав

Иржи Ярошик: Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик оценил возможность переход своего соотечественника Алекса Крала, выступающего за «Спартак», в один из клубов АПЛ.

– Интерес клубов из Англии? Думаю, Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен. Ему сначала нужно доказать свою состоятельность в России, стать одним из лидеров московской команды и стабильно играть. Определенные спады у молодых футболистов часто случаются – это вполне нормально. Возможно, это даже поможет Алексу стать сильнее, – цитируют Ярошика «Известия».

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 15 матчей, отметившись четырьмя желтыми карточками. Подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 22 турах.

Ранее 21-летний полузащитник сообщал, что выступления в АПЛ – его маленькая мечта.

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