Иржи Ярошик: Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик оценил возможность переход своего соотечественника Алекса Крала, выступающего за «Спартак», в один из клубов АПЛ.

– Интерес клубов из Англии? Думаю, Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен. Ему сначала нужно доказать свою состоятельность в России, стать одним из лидеров московской команды и стабильно играть. Определенные спады у молодых футболистов часто случаются – это вполне нормально. Возможно, это даже поможет Алексу стать сильнее, – цитируют Ярошика «Известия».

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 15 матчей, отметившись четырьмя желтыми карточками. Подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 22 турах.

Ранее 21-летний полузащитник сообщал, что выступления в АПЛ – его маленькая мечта.