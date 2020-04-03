Иржи Ярошик: Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен

– Интерес клубов из Англии? Думаю, Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен. Ему сначала нужно доказать свою состоятельность в России, стать одним из лидеров московской команды и стабильно играть. Определенные спады у молодых футболистов часто случаются – это вполне нормально. Возможно, это даже поможет Алексу стать сильнее, – цитируют Ярошика «Известия».
Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 15 матчей, отметившись четырьмя желтыми карточками. Подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 22 турах.
Ранее 21-летний полузащитник сообщал, что выступления в АПЛ – его маленькая мечта.
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