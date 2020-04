«Шальке» возобновил тренировки после карантина (фото)

По информации Bleacher Report, игроки гельзенкирхенского клуба приступили к занятиям на футбольном поле после двухнедельного карантина. Отмечается, что футболисты пока работают в парах и тренируются на безопасном расстоянии друг от друга.

Чемпионат Германии был приостановлен, как минимум, до 30 апреля из-за коронавируса. На момент паузы, команды отыграли 25 туров. «Шальке» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b