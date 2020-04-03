АПЛ может сократить зарплаты игрокам на 25 процентов Сегодня руководство английской Премьер-лиги проведет собрание, во время которого будет обсуждаться вариант со снижением зарплат всех игроков на 25 процентов из-за пандемии коронавируса.

По информации Sky News, подобное решение может помочь клубам в экономии средств, потерянных в связи с отсутствием доходов от телетрансляций и продажи билетов.

Также отмечается, что при возобновлении текущего сезона АПЛ без зрителей руководство лиги готово компенсировать часть этих средств игрокам. Суммы будут возвращены в полном объеме в ситуации, когда соревнования пройдут не при пустых трибунах.

Напомним, в чемпионате Англии были сыграны 29 туров из 38. УЕФА рекомендовал ассоциациям завершить внутренние соревнования до 3 августа.