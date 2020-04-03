Ромелу Лукаку: Почему игроку обязательно надо заболеть коронавирусом, чтобы футбол остановили? Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку остался недоволен медленной реакцией руководства итальянского футбола на вспышку коронавируса.

– Здоровье идет на первом месте. Почему мы должны играть, когда люди в мире рискуют здоровьем? Почему игроку обязательно надо заболеть коронавирусом, чтобы футбол остановили? Это не нормально. Я признаю, что скучаю по футболу, но сейчас самое серьезное – это здоровье людей, все остальное вторично, – цитирует Лукаку Goal.com

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бельгийца 35 поединков, в которых он забил 23 гола и отдал пять ассистов.

Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы было сыграно 26 неполных туров из 38. «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подтвердил, что в любом случае будет объявлен чемпион серии А по итогам текущего сезона.