Жереми Матье: Я думал о том, чтобы завершить карьеру в конце этого сезона Защитник лиссабонского «Спортинга» Жереми Матье рассказал, что рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании сезона.

– Это правда, что думал о том, чтобы завершить карьеру в конце сезона. Я не потерял желания играть, но мое тело подсказывает мне остановиться. Уже несколько сезонов выходил на поле с болезненным ахилловым сухожилием. Говорю себе, что, возможно, все еще могу играть. Здесь или в другой команде, в зависимости от возможностей, – цитирует Матье L'Est Rеpublicain.

36-летний защитник перешел в «Спортинг» в июле 2017 года в статусе свободного агента. За лиссабонский клуб он провел 104 матча, забил девять голов и отдал три результативных паса. Ранее он выступал за такие команды, как «Барселона», «Валенсия», «Тулуза» и «Сошо». За сборную Франции Жереми отыграл пять поединков.

В составе каталонского клуба Матье становился двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.