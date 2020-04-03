Доменико Кришито – о коронавирусе: Скоро все это закончится, давайте немного подождем Капитан «Дженоа» Доменико Кришито на своей странице в Instagram рассказал о карантине в условиях пандемии коронавируса.

– Положительная сторона этого плохого периода заключается в том, что можно жить в полной мере 24 часа в сутки. Надеемся, что сможем вернуться на наши прогулки по морю и разделить время с людьми, которых мы любим. Скоро все это закончится, давайте немного подождем, – написал защитник.

Напомним, что Кришито вернулся в генуэзский клуб в 2018 году после семи лет, проведенных в «Зените». В нынешнем сезоне на счету 33-летнего итальянца 21 матч, в которых он отметился девятью голами.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы было сыграно 26 неполных туров из 38. «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.