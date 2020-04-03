Яка Бийол: Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что хочет получать больше игрового времени в команде.

– Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА. Я в команде уже два года, но играю мало. Не могу прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше. Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте, – цитирует Бийола Vecer.

Напомним, что 21-летний полузащитник перешел в ЦСКА в июле 2018 года из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей (два гола и один ассист), в общей сложности проведя на поле 799 минут. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2023 года.

Бийол проигрывает место в основном составе команды Кристияну Бистровичу, Ильзату Ахметову и Ивану Облякову.