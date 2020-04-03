Владелец «Лидса»: Продажа клуба – это всего лишь слухи

– Это всего лишь слухи, они муссируются уже год. Действительно, у нас с Аль-Хелайфи прекрасные отношения, но по поводу продажи клуба нет никакой конкретики. Я хочу сделать «Лидс» крупным игроком в английской лиге. Мы оценим ситуацию, когда вернемся в АПЛ, – цитирует Радридзани Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что катарская инвестиционная компания Qatar Sports Investments близка к покупке «Лидса». Примерная сумма сделки – 135 миллионов евро.
На момент приостановки Чемпионшипа из-за пандемии коронавируса команда лидировала в турнирной таблице, набрав 71 очко после 37 туров. В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003/2004.
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