Владелец «Лидса»: Продажа клуба – это всего лишь слухи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 11:50ФутболКорегин Владислав

Владелец «Лидса»: Продажа клуба – это всего лишь слухи

Владелец «Лидса» Андреа Радридзани опроверг слухи о продаже своего клуба катарским инвесторам во главе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

– Это всего лишь слухи, они муссируются уже год. Действительно, у нас с Аль-Хелайфи прекрасные отношения, но по поводу продажи клуба нет никакой конкретики. Я хочу сделать «Лидс» крупным игроком в английской лиге. Мы оценим ситуацию, когда вернемся в АПЛ, – цитирует Радридзани Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что катарская инвестиционная компания Qatar Sports Investments близка к покупке «Лидса». Примерная сумма сделки – 135 миллионов евро.

На момент приостановки Чемпионшипа из-за пандемии коронавируса команда лидировала в турнирной таблице, набрав 71 очко после 37 туров. В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003/2004.

Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
В «Калгари Флеймз» не верят, что сезон НХЛ можно возобновить ранее июля «Калгари» и «Эдмонтон» массово увольняют сотрудников. 31.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Сергей Первушин: Маску в Тамбове уже не купишь, придется шить самому Главный тренер «Тамбова» рассказал о том, как команда живет на карантине. 01.04.2020 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет. 02.04.2020 19:32 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Теннисный сезон приостановлен до середины июля. Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:03 Теннис Мысин Николай
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Новости
12:26 Синхронное плавание Шестикратный призер чемпионатов мира Мальцев получил звание мастера спорта международного класса
12:10 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В серии «Нефтехимиком» мы были не в самой лучшей форме
11:50 Футбол Владелец «Лидса»: Продажа клуба – это всего лишь слухи
11:31 Футбол Яка Бийол: Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА
11:16 Футбол Доменико Кришито – о коронавирусе: Скоро все это закончится, давайте немного подождем
11:04 Футбол Вадим Карпов: Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным
11:00 «Бизнес: инструкция по выживанию»
10:54 ММА Никита Крылов: Считаю, что в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор
10:34 Футбол Жереми Матье: Я думал о том, чтобы завершить карьеру в конце этого сезона
10:20 Футбол Вадим Карпов: В своей дебютной игре за ЦСКА нервничал только первые десять минут
10:07 Футбол Ромелу Лукаку: Почему игроку обязательно надо заболеть коронавирусом, чтобы футбол остановили?
09:56 Футбол «Лацио» готов продать Иммобиле за 80 миллионов евро
09:39 Футбол АПЛ может сократить зарплаты игрокам на 25 процентов
09:24 Футбол Алессандро Дель Пьеро: Дибала уже готов стать капитаном «Ювентуса»
09:07 Футбол Андрей Шевченко: «Милан» – это мой второй дом
08:53 Футбол MLS запретил возобновление командных тренировок до 24 апреля
08:35 Футбол «Рома» хочет приобрести защитника «Коринтианса»
08:17 Футбол «Шальке» возобновил тренировки после карантина (фото)
08:03 Футбол Иржи Ярошик: Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен
07:50 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Из-за экономических трудностей на рынке трансферов будет больше игроков
Резолюцию России о снятии санкций не поддержали в Генассамблее ООН
«Хворают кровавым поносом…»
Стало известно, как чувствуют себя пациенты с условным коронавирусом в Карелии
Теплая и солнечная погода придет в Ростов на выходных
Тюменской области к 3 апреля выявили 5 новых заболевших коронавирусом
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика