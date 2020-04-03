Агент Бийола: Мой клиент не собирается уходить из ЦСКА Агент Роберт Чибеж, клиентом которого является полузащитник ЦСКА Яка Бийол, прокомментировал слова своего подопечного о том, что игрок хочет получать больше игрового времени в российской команде.

– Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды, – цитирует агента Чемпионат.com

Напомним, что 21-летний полузащитник перешел в ЦСКА в июле 2018 года из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей (два гола и один ассист), в общей сложности проведя на поле 799 минут. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2023 года.

Бийол проигрывает место в основном составе команды Кристияну Бистровичу, Ильзату Ахметову и Ивану Облякову