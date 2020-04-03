УЕФА может не допустить в еврокубки клубы из стран, где сезон был завершен досрочно Вчера в Бельгии решили не доигрывать чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Вот, что было сказано в письме из УЕФА:

«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.

УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований».

Вчера 2 апреля решение досрочно завершить чемпионат было принято в Бельгии. На первом этапе было сыграно 29 туров из 30. «Брюгге» лидировал в турнирной таблице, на 15 очков опережая «Гент».