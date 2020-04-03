Андрей Червиченко: Сестра в Турине живет, среди ее знакомых пока ни одного заболевшего Экс-президент «Спартака» – об эпидемии пандемии коронавируса.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, как его родственники в Италии переживают пандемию коронавируса.

– Если верить официальной информации, в России все не так страшно, как в некоторых странах Европы или даже в Америке, – говорит Андрей Червиченко.

– Но мы как-то привыкли не слишком доверять нашим властям и их информации.

– Есть такое. С другой стороны, среди моих родственников, близких и дальних знакомых и их знаковых пока никто не заболел. Это не значит, что таких не будет, но все-таки такая народная социология говорит о том, что снаряды пока рвутся не совсем рядом.

– Судя по информации из Италии, там у любого есть знакомые, которые заболели или даже умерли.

– У меня сестра в Турине живет. Она говорит, что да, все сидим по домам, но среди ее знакомых нет ни одного заболевшего. Хотя это не Милан, но все же север Италии.