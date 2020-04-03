Французский врач: Матч «Лион» – «Ювентус» поспособствовал началу пандемии во Франции Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 26 февраля.

Матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус», на котором присутствовали 57 335 зрителей, мог спровоцировать начало пандемии коронавируса во Франции. Такое мнение высказал французский врач Марсель Гарригу-Грандшам. Его статья была процитирована в L’Equipe и в La Gazzetta dello Sport.

«Матч привлек в Лион болельщиков со всей Италии, а не только из Пьемонта, который, по мнению французских властей, не относился к зоне риска на тот момент. Ровно через две недели распространение COVID-19 по региону Овернь – Рона –Альпы достигло взрывной активности», – сказано в статье Гарригу-Грандшама.

L’Equipe и La Gazzetta dello Sport отмечают, что такое утверждение противоречит заявлениям представителей системы здравоохранения Лиона. Дело в том, что проведенные исследования не выявили прямой связи распространения коронавируса с матчем Лиги чемпионов.

Напомним, что «Лион» победил «Ювентус» со счетом 1:0.