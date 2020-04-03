Леонид Слуцкий: Мы уже во многом потеряли этот сезон, можем потерять и следующий Главный тренер «Рубина» поделился мнением по поводу приостановки соревнований.

Леонид Слуцкий рассказал о том, как вынужденная пауза в чемпионате из-за пандемии коронавируса, может сказаться на футболистах.

«Если бы у меня была известная дата, когда мы точно сможем полноценно играть и работать, то можно было бы составить план, – заявил Слуцкий в интервью «БИЗНЕС Online». – Но трудно его строить, когда нет понимания, сколько это продлится. Конечно, хотелось бы все доиграть и чтобы все было честно и прозрачно, но мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед. Мы можем потерять и следующий сезон, потому что эта ситуация может наложиться и на него.

Дело в том, что футболист всю свою жизнь живет в функциональных физических циклах. Даже когда он уходит в отпуск на месяц, у него есть персональная программа тренировок, которая непосредственно связана с бегом. Футбол непосредственно связан с бегом. Сейчас, если футболист будет два месяца в ограниченном пространстве и будет только крутить велосипед – непонятно, как это подействует на внутренние органы: на дыхательную систему, кровеносную, систему пищеварения. Они ведь никогда, начиная с восьми лет, не находились в таких условиях. Теперь ситуация как с серьезными травмами: количество простоя будет равно времени, когда футболисты смогут полностью набрать физическую форму. Но это только прогнозы, потому что мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая. «Рубин» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 23 очка.