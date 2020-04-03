Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось» - Советский спорт
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03 апреля 2020 17:37ФутболШарафудинов Виктор

Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось»

Главный тренер «Уфы» написал очередное сообщение в инстаграме.

Вадим Евсеев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса и ее влиянии на жизнь в России.

«Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил», – написал Евсеев на своей странице в инстаграме.

После 22 туров «Уфа» занимает девятое место в РПЛ, набрав 27 очков. Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

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