Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось» Главный тренер «Уфы» написал очередное сообщение в инстаграме.

Вадим Евсеев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса и ее влиянии на жизнь в России.

«Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил», – написал Евсеев на своей странице в инстаграме.

После 22 туров «Уфа» занимает девятое место в РПЛ, набрав 27 очков. Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.