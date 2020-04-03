Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось»

Вадим Евсеев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса и ее влиянии на жизнь в России.
«Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил», – написал Евсеев на своей странице в инстаграме.
После 22 туров «Уфа» занимает девятое место в РПЛ, набрав 27 очков. Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег Доиграть сезон, договориться с игроками о сокращении зарплат. Итоги собрания РПЛ Вслед за видеоконференцией УЕФА и РФС, состоявшихся 1 апреля, настала очередь обсудить насущные проблемы и клубам РПЛ. 03.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно Нападающий «Урала» рассказал о карантинных буднях в Екатеринбурге. 03.04.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать к нам в гости Мартен Фуркад попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях заявил, что обязательно приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 16:48 Биатлон Тигай Лев Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев