«Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину» В чемпионате Белоруссии стартовал третий тур.

В белорусской высшей лиге «Белшина» на своем поле уступила «Городее» со счетом 0:1.

Единственный мяч забил на 66-й минуте ударом со штрафного сербский полузащитник гостей Лазар Сайчич.

«Белшина» проиграла в третий раз кряду и до сих пор не имеет очков в своей копилке.

«Городея» после двух поражений набрала первые три очка.

10 апреля «Белшина» сыграет в гостях с «Неманом», а «Городея» 11-го должна принять минское «Динамо».