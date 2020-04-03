«Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину» - Советский спорт
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03 апреля 2020 18:59ФутболШарафудинов Виктор

«Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину»

В чемпионате Белоруссии стартовал третий тур.

В белорусской высшей лиге «Белшина» на своем поле уступила «Городее» со счетом 0:1.

Единственный мяч забил на 66-й минуте ударом со штрафного сербский полузащитник гостей Лазар Сайчич.

«Белшина» проиграла в третий раз кряду и до сих пор не имеет очков в своей копилке.

«Городея» после двух поражений набрала первые три очка.

10 апреля «Белшина» сыграет в гостях с «Неманом», а «Городея» 11-го должна принять минское «Динамо».

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