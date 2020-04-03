«Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину»

В белорусской высшей лиге «Белшина» на своем поле уступила «Городее» со счетом 0:1.
Единственный мяч забил на 66-й минуте ударом со штрафного сербский полузащитник гостей Лазар Сайчич.
«Белшина» проиграла в третий раз кряду и до сих пор не имеет очков в своей копилке.
«Городея» после двух поражений набрала первые три очка.
10 апреля «Белшина» сыграет в гостях с «Неманом», а «Городея» 11-го должна принять минское «Динамо».
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