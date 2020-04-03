Клубы АПЛ пожертвуют 20 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
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03 апреля 2020 20:17ФутболШарафудинов Виктор

Клубы АПЛ пожертвуют 20 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом

Решение было принято на совещании лиги и руководителей клубов.

На сегодняшнем совещании 20 клубов английской премьер-лиги было принято решение о пожертвовании 20 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с пандемией коронавируса.

Деньги будут направлены Национальной службе здравоохранения Англии, а также жителям Великобритании, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По состоянию на утро 3 апреля всего на территории Соединенного Королевства было зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 3 605 человек.

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