Клубы АПЛ пожертвуют 20 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом

На сегодняшнем совещании 20 клубов английской премьер-лиги было принято решение о пожертвовании 20 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с пандемией коронавируса.
Деньги будут направлены Национальной службе здравоохранения Англии, а также жителям Великобритании, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
По состоянию на утро 3 апреля всего на территории Соединенного Королевства было зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 3 605 человек.
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