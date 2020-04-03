Минское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате, обыграв «Торпедо-БелАЗ» В чемпионате Белоруссии продолжается третий тур.

В белорусской высшей лиге завершился матч «Динамо» (Минск) – «Торпедо-БелАЗ». Итоговый счет 2:0.

На 21-й минуте счет открыл нападающий хозяев Владислав Климович, а на 43-й отличился хорватский защитник Карло Бручич.

«Динамо» набрало первые три очка в чемпионате-2020. Ранее команда Сергея Гуренко уступила дома «Руху» (0:1) и «Минску» на выезде (2:3).

У «Торпедо-БелАЗ» осталось 6 очков. Ранее клуб из Жодино одержал две победы.

11 апреля минское «Динамо» должно сыграть на выезде с «Городеей», а «Торпедо-БелАЗ» – принять «Энергетик-БГУ».