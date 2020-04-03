На стадионе дортмундской «Боруссии» создадут медицинский центр для заразившихся коронавирусом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 21:23ФутболШарафудинов Виктор

На стадионе дортмундской «Боруссии» создадут медицинский центр для заразившихся коронавирусом

Чемпионат Германии приостановлен как минимум до 30 апреля.

Официальный сайт дортмундской «Боруссии» сообщает, что клубный стадион «Сигнал Идуна Парк» будет переоборудован на время пандемии коронавируса. На 80-тысячной арене создадут медицинский центр и госпиталь для заразившихся коронавирусом.

«Наш дом, наш стадион является гордостью города и одним из символов всего региона. Это идеальное место, чтобы помочь людям, заразившихся COVID-19. Это наше обязательство – помочь как можно большему количеству людей», – заявил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

В Германии было зарегистрировано 89 838 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 1 230 человек.

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