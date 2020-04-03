Широков поставил Халка на второе место в списке лучших легионеров РПЛ Бразилец выступал в России за питерский «Зенит».

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков, выступавший за «Зенит», считает экс-футболиста питерцев Халка вторым лучшим легионером в истории чемпионата страны.

«Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного. Данни – супер, просто феноменальный игрок», – цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В его активе 148 матчей , 76 голов и 60 результативных передач. Он был продан в китайский «Шанхай СИПГ» за 60 млн евро.