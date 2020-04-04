«Боруссия» предоставит стадион для помощи больным коронавирусом

Дортмундская «Боруссия» предоставила свой стадион «Сигнал Идуна Парк» для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса.
Помощь людям будет оказываться на северной трибуне арены, сообщает пресс-служба клуба.
«Наш стадион является гордостью города, и, благодаря своим техническим, инфраструктурным и пространственным качествам является идеальным местом для активной помощи людям, которые были заражены коронавирусом или испытывают связанные с ним жалобы. Это наш долг и наше желание сделать абсолютно все, что в наших силах, чтобы эти люди получили помощь», — сказал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 160 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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