СМИ: Четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса Команды несут убытки из-за паузы в сезоне.

Сразу несколько профессиональных футбольных клубов Германии могут обанкротиться из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Kicker.

По информации источника, в том случае, если сезон не возобновится в ближайшее время, уже в мае о банкротстве объявит один из клубов Бундеслиги. Еще три клуба, выступающие в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии, прекратят свое существование в июне.

Также под угрозой банкротства находятся девять клубов второй Бундеслиги.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен 16 марта. На этой неделе руководство Немецкой футбольной лиги приняло решение продлить паузу в первенстве до 30 апреля.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.

В Германии зафиксировано более 87 тыс. случаев заражения, более 1,1 тыс. человек умерли.