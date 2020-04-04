СМИ: Четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Сразу несколько профессиональных футбольных клубов Германии могут обанкротиться из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.
Об этом сообщает издание Kicker.
По информации источника, в том случае, если сезон не возобновится в ближайшее время, уже в мае о банкротстве объявит один из клубов Бундеслиги. Еще три клуба, выступающие в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии, прекратят свое существование в июне.
Также под угрозой банкротства находятся девять клубов второй Бундеслиги.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен 16 марта. На этой неделе руководство Немецкой футбольной лиги приняло решение продлить паузу в первенстве до 30 апреля.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.
В Германии зафиксировано более 87 тыс. случаев заражения, более 1,1 тыс. человек умерли.
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