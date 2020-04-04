Борис Игнатьев: Нужно доиграть чемпионат и по спортивному принципу распределить места в таблице

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что чемпионат России 2019/20 необходимо доиграть, а со следующего сезона вернуться на систему «весна-осень».
«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить места в таблице. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень», и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше», — цитируют Игнатьева «Известия».
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров. Лидером первенства является питерский «Зенит», опережающий ближайших преследователей на девять очков. РФС заявил, что турнир возобновится не раньше 31 мая.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.
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