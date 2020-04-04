Источник: ФИФА увеличит возрастной лимит игроков на Олимпиаде в Токио до 24 лет

ФИФА внесет изменения в правила, касающиеся возраста футболистов, которые могут принимать участие в Олимпийских играх.
Об этом сообщает издание The Guardian.
В настоящее время на Олимпиаде могут выступать футболисты не старше 23 лет, а также три игрока в команде, чей возраст превышает этот лимит. По информации источника, возрастной ценз будет повышен до 24 лет. Отмечается, что данное решение принято в связи с переносом Игр на следующий год.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год. Предполагается, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.
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