Источник: ФИФА увеличит возрастной лимит игроков на Олимпиаде в Токио до 24 лет Игры перенесены на 2021 год из-за коронавируса.

ФИФА внесет изменения в правила, касающиеся возраста футболистов, которые могут принимать участие в Олимпийских играх.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В настоящее время на Олимпиаде могут выступать футболисты не старше 23 лет, а также три игрока в команде, чей возраст превышает этот лимит. По информации источника, возрастной ценз будет повышен до 24 лет. Отмечается, что данное решение принято в связи с переносом Игр на следующий год.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год. Предполагается, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.