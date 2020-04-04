Бывший тренер «Нанта» продает чемпионскую медаль, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса Количество заболевших продолжает расти.

Бывший главный тренер «Нанта» Райнал Денуа выставил на продажу медаль чемпиона Франции сезона 2000/01.

Об этом сообщает издание L'Equipe.

Все вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

За три часа стоимость лота превысила три тысячи евро. Завершится аукцион 6 апреля.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.