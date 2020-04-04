Бывший тренер «Нанта» продает чемпионскую медаль, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса - Советский спорт
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04 апреля 2020 11:08ФутболНечаев Юрий

Бывший тренер «Нанта» продает чемпионскую медаль, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса

Количество заболевших продолжает расти.

Бывший главный тренер «Нанта» Райнал Денуа выставил на продажу медаль чемпиона Франции сезона 2000/01.

Об этом сообщает издание L'Equipe.

Все вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

За три часа стоимость лота превысила три тысячи евро. Завершится аукцион 6 апреля.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.

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