Игорь Шалимов: Если мы закончим чемпионат сейчас, то никто ничего не потеряет Чемпионат России был прерван из-за коронавируса после 22 туров.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что чемпионат России по футболу следует завершить уже сейчас.

«Я понимаю Англию. Если они не доиграют, телевидение не доплатит клубам в районе 700 млн фунтов. Безумные деньги стоят на кону. То же самое в Италии, Германии. У нас этого нет. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Я не понимаю, почему мы должны тянуть до последнего», — приводит слова Шалимова «Спорт день за днем».

Напомним, в чемпионате России было сыграно 22 тура. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В активе команды 20 очков. В 2020 году, после возобновления турнира после зимней паузы, грозненцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и уступили «Локомотиву» (0:1) и «Динамо» (2:3).

Ранее РФС заявил, что турнир возобновится не раньше 31 мая.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.