СМИ: «Рубин» договорился с футболистами об уменьшении зарплат на 50% до возобновления тренировок Клубы несут убытки из-за коронавируса.

Руководство «Рубина» и футболисты казанского клуба договорились о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанцев.

«Есть договоренность между клубом и игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок», - заявили в пресс-службе.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за коронавируса. РФС заявил, что турнир возобновится не раньше 31 мая.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 туров.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.