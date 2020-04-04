Брайан Робсон: Надеюсь, Фернандеш подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ» - Советский спорт
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04 апреля 2020 12:42ФутболНечаев Юрий

Брайан Робсон: Надеюсь, Фернандеш подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ»

Португалец присоединился к клубу в январе 2020 года.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон считает, что португальский полузащитник Бруну Фернандеш может стать новым Полом Скоулзом для клуба.

«Мне кажется, это особый игрок. Он отлично взаимодействует с партнерами по команде. Бруну великолепно играет на небольшом пространстве между полузащитой и защитой, он также великолепен при игре в пас. Он делает такие же передачи, какие делал Скоулз. Надеюсь, что он подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ», — цитирует TalkSport Робсона.

Напомним, Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. В составе английского клуба он провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Манчестером» рассчитан до июня 2025 года.

Чемпионат Англии, как и большинство европейских турниров, прерван из-за коронавируса. После 29 туров «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В последних пяти встречах чемпионата команда одержала три победы и дважды сыграла вничью.

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