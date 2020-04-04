Брайан Робсон: Надеюсь, Фернандеш подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон считает, что португальский полузащитник Бруну Фернандеш может стать новым Полом Скоулзом для клуба.
«Мне кажется, это особый игрок. Он отлично взаимодействует с партнерами по команде. Бруну великолепно играет на небольшом пространстве между полузащитой и защитой, он также великолепен при игре в пас. Он делает такие же передачи, какие делал Скоулз. Надеюсь, что он подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ», — цитирует TalkSport Робсона.
Напомним, Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. В составе английского клуба он провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Манчестером» рассчитан до июня 2025 года.
Чемпионат Англии, как и большинство европейских турниров, прерван из-за коронавируса. После 29 туров «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В последних пяти встречах чемпионата команда одержала три победы и дважды сыграла вничью.
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