Вице-президент «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус Функционер находится под наблюдением врачей.

Первый вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заболел коронавирусом.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Источник отмечает, что лечение 57-летнего функционера проходит успешно.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.