«Ливерпуль» готов продать Шакири за 30 миллионов евро. На игрока претендует ЦСКА Красно-синим предстоит выдержать конкуренцию со стороны других клубов.

«Ливерпуль» готов расстаться со швейцарским полузащитником Джерданом Шакири за 30 миллионов евро.

Об этом информирует Blick.

Ранее СМИ сообщали о том, что предметный интерес к игроку проявляет московский ЦСКА. Среди других претендентов назывались «Рома» и «Севилья».

Напомним, Шакири перешел в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей, забив один гол. Ранее футболист выступал за такие клубы как «Интер» и «Баварией».

Шакири дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Ливерпулем» и «Баварией»).

За сборную Швейцарии 28-летний футболист провел 80 матчей и забил 22 гола.