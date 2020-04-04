Хави с супругой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом В настоящее время испанец тренирует катарский клуб «Аль-Садд».

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави и его супруга Нурия Кунилера пожертвовали один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Средства были направлены в одну из клиник Барселоны, сообщает издание Marca.

Напомним, коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, около 50 тыс. умерли.