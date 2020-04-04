Футболист «Рубина» Сагитов: С Шароновым всегда были недопонимания

Форвард «Нижнего Новгорода» Артур Сагитов, принадлежащий «Рубину», рассказал об отношениях с бывшим тренером казанского клуба Романом Шароновым.
«Мягко говоря, всегда были недопонимания. На сборах летом я забил два гола «Мордовии», но он все равно был недоволен. Тогда понимал, что уйду в аренду. Я уж не знаю, была ли это личная неприязнь ко мне или такой подход в работе. Не раз за все время работы с ним были разговоры, но мы никогда не приходили к какой-то конкретике, хотя вместе работали с 2016 года.
Всегда играл в основе, забивал, но потом узнал, что ухожу. Ко мне подошел человек и передал, что, возможно, предстоит уйти. Потом была еще попытка поговорить с Шароновым, но конкретику не услышал. В итоге отправился в «Нижний Новгород», – цитирует игрока «Бизнес Online».
Добавим, что под руководством Шаронова команда в 19 турах РПЛ набрала 19 очков, уйдя на перерыв на 13-м месте.
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