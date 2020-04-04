Кака сделал выбор между Месси и Роналду Об этом бразилец заявил интернет-порталу Goal.

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака, выступавший в составе испанцев вместе с Криштиану Роналду, считает, что форвард «Ювентуса» уступает по некоторым показателям капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Я играл с Роналду. Это потрясающий футболист, но я выберу Месси. Это гений, настоящий талант. То, что он делает просто невероятно.

Что касается Роналду, то это настоящая машина. Он не только силен физически. Это касается и его характера. Он всегда хочет быть первым», – сказал Кака.