Девушка Роналду постригла футболиста во время карантина (видео) Об этом звездный нападающий сообщил в своем Instagram.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео, где его девушка Джиорджина Родригес делает ему новую прическу. «Оставайтесь дома и будьте стильными», – подписал ролик португалец, который вернулся на родину из-за паузы в чемпионате. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 4 Апр 2020 в 5:40 PDT Напомним, серию А приостановили из-за угрозы распространения коронавируса. Ее возобновление отложено на неопределенный срок.