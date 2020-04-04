В семье Карпина родилась дочь Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о рождении дочери.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо, родненькая моя. Люблю тебя» — подписал Карпин фотографию, опубликованную в Instagram 51-летнего специалиста.

Отметим, что для Карпина это уже четвертая дочь.

Ранее, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видео с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.