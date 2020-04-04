Вадим Евсеев: Верю, что сезон будет доигран, вероятно, другого пути просто нет Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев надеется, что чемпионат России будет доигран после паузы.

«Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть», - написал 44-летний специалист в своем Instagram.

Ранее Евсеев назвал тройку любимых комментаторов, отметив в этом списке Александра Елагина.

Добавим, что чемпионат в российской премьер-лиге приостановлен до 31 мая. Накануне УЕФА рекомендовал доиграть национальные первенства.