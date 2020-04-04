«Ювентус» готов продать Косту ради трансфера Торреса

По информации Goal.com, туринский клуб намерен летом продать двух игроков, чтобы в ближайшее трансферное окно приобрести испанского вингера «Валенсии» Феррана Торреса.
Как отмечает издание, Бернардески не произвел впечатления на руководство итальянского клуба, в то время как Коста слишком часто травмируется.
Добавим, что 20-летний Торрес выступает за основной состав «Валенсии» с января 2018 года. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 50 миллионов евро.
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