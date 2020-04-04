У Дибалы вновь диагностирован коронавирус Тест нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала на коронавирус вновь дал положительный результат.

«21 марта мы сдали тест, он оказался положительным. Три дня назад мы повторили тест, и результат был отрицательным, но третий вновь вышел положительным. У меня все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает, а также почему результаты все время меняются. Все, что я могу вам посоветовать, это оставаться дома как минимум две недели», - приводит слова Орианы Сабатини, девушки Пауло Дибалы, Mundo Deportivo.

Напомним, что 21 марта Дибала на своей странице в Instagram сообщил о том, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусом. Позже форвард рассказал о симптомах коронавируса, подчеркнув, что идет на поправку.