Тони Шунич: Очень жаль, что проиграли именно «Спартаку»

- Считаю, что можем быть довольны общим итогом тех трех игр, что успели провести – взяли шесть очков из девяти возможных, что неплохо. Очень жаль, что проиграли «Спартаку». Именно «Спартаку»… Лучше было бы обыграть «Спартак», а проиграть кому-нибудь другому. Не так больно бы было. И жаль, конечно, что вынуждены были прерваться.
Чем занимаюсь дома? В шахматы играю постоянно - люблю эту игру. Еще сериалы смотрим – мне кажется их сейчас все смотрят. Готовлю еще иногда, но крайне редко, - приводит слова Шунича пресс-служба московского клуба.
После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиге. В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 0:2.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
Отметим, что накануне УЕФА рекомендовал доиграть национальные первенства.
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