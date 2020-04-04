Владимир Быстров: В детстве болел за «Спартак», я ничего не знал о «Зените» Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Спартак».

- Как узнал, что меня продают? Пришел на тренировку, а Радимов читал газету, в которой Петржела в интервью сказал, что я молодой и неперспективный, плохо провел предсезонку…

Первая игра за «Спартак» против бывшей команды? Конечно, она была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо.

В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно, - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что Быстров 1 июля 2005 года подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Всего за красно-белых полузащитник провел 138 матчей записав на свой счет 18 забитых мячей и 26 голевых передач. В августе 2009 года Быстров вернулся в «Зенит».