Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал несколько сотен семей в своем родном городе.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», 26-летний хавбек, который приобрел 500 продуктовых наборов для жителей Картахены, намерен и дальше оказывать помощь людям, оказавшимся в сложном положении.

«В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать это», - рассказал Барриос.

Напомним, что опорный полузащитник перешел в «Зенит» в фкврале 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс». С тех пор он провел 41 встречу за клуб из Санкт-Петербурга, записав на свой счет два забитых мяча.