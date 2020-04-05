Источник: «Бавария» возобновит тренировки на базе клуба Сезон прерван из-за коронавируса.

Мюнхенская «Бавария» с понедельника, 6 апреля, возобновит тренировки на своей базе.

Об этом сообщает издание Kicker.

Отмечается, что футболисты будут разбиты на группы по четыре-пять человек, которые не будут пересекаться между собой. Душ и прием пищи на базе будут запрещены.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен после 25 туров. «Бавария» набрала 55 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Боруссию» на четыре очка.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.