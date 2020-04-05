Владелец «Бернли»: Если сезон не возобновится до августа, у нашего клуба закончатся деньги Клубы несут убытки из-за паузы, вызванной коронавирусом.

Владелец «Бернли» Майк Гарлик признался, что его клуб находится в сложном финансовом положении из-за коронавируса.

«Если мы не возобновим сезон до августа и не будет ясно, когда стартует сезон-2020/21, у нашего клуба закончатся деньги. Не могу говорить за другие клубы, но насчет своего могу заявлять уверенно. Доиграть чемпионат — единственный правильный выход для нас всех», — цитирует Sky Sports Гарлика.

Напомним, чемпионат Англии, как и большинство других европейских чемпионатов, приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Бернли» расположился на десятом месте в турнирной таблице. В активе команды 39 очков после 29 туров.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.