Алекс Крал: Коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны Сезон прерван из-за пандемии.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что недоволен приостановкой сезона, но считает такой шаг оправданным.

«Я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад. Мы прошли серьезную подготовку на сборах, я прекрасно чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны», — цитирует Крала Ceskatelevize.cz.

Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22 туров. РФС заявил, что турнир возобновится не ранее 31 мая.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.