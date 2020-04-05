Игорь Смольников: Хочется доиграть чемпионат, а в какие сроки - решать руководству Сезон прерван из-за пандемии коронавируса.

Защитник «Зенита» Игорь Смольников считает, что приостановленный чемпионат необходимо доиграть.

«В первую очередь хочется, чтобы это все побыстрее закончилось. И, конечно, доиграть чемпионат. Но в какие сроки — лучше руководству нашего футбола решать. Нам останется только подстроиться», - цитирует Смольникова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22 туров. РФС заявил, что турнир возобновится не ранее 31 мая.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Ближайшие преследователи, «Локомотив» и «Краснодар», отстают на девять очков.

Смольников в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.