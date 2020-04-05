Источник: Де Лигт надеется летом уйти из «Ювентуса» Футболист проводит в Италии первый сезон.

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт считает, что ему не удалось в полной мере адаптироваться в чемпионате Италии и рассчитывает летом сменить клуб.

По информации испанской газеты АВС, агент игрока, Мино Райола, собирается предложить услуги подопечного мадридскому «Реалу».

Напомним, де Лигт является воспитанником амстердамского «Аякса». Футболист присоединился к «Ювентусу» перед началом текущего сезона. Его контракт с туринцами рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел за клуб 27 матчей, в которых забил два гола.