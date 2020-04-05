Паулу Фонсека: Думаю, что мы можем возобновить чемпионат в июне Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека считает, что сезон в серии А возобновится не ранее июня.

- Думаю, что мы можем возобновить чемпионат в июне, но это очень утопическое видение ситуации.

Всегда считал, что Италия - это самая трудная лига для тренеров, особенно для тех, кто приезжает из-за границы. Это самая сложная лига, потому что есть команды, которые меняют стратегию даже во время матча. Мне пришлось быстро адаптироваться, так как итальянцы почти одержимы своей тактикой, но теперь я чувствую, что вырос как тренер.

Я играл против «Ромы» годом ранее в Лиге чемпионов с донецким «Шахтером», поэтому видел страсть фанатов на «Олимпико». Я постоянно чувствовал огромную поддержку и понимание со стороны фанатов, даже в трудные минуты января. Их страсть необычайна. В финансовом плане были лучшие предложения, но я хотел бросить вызов самому себе и теперь могу сказать, что сделал правильный выбор, - цитирует Фонсеку Football Italia со ссылкой на португальскую газету A Bola.

Отметим, что 47-летний португальский специалист в июне 2019 года подписал с «Ромой» контракт по схеме «2+1».

Напомним, что чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса. «Рома» под руководством Фонсеки набрала 45 очков в 26 встречах серии А и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.